Лондонский свердловчанин Сергей Капчук-Виндзор после покушения на Скрипаля чувствует себя «прекрасно» (СКРИН)

Беглый свердловский политик и коммерсант Сергей Капчук, много лет живущий в Лондоне, сообщил прессе, что чувствует себя прекрасно, несмотря на недавнее покушение на другого российского эмигранта – Сергея Скрипаля.

«Я себя чувствую прекрасно. Ко мне у местных властей не может быть абсолютно никаких претензий. Все прекрасно понимают, что я не criminal», – цитирует Капчука телеграм-канал «Методичка». По сообщению телеканала «Дождь», 14 марта британская полиция предоставила Капчуку личную охрану.

Напомним, братья-близнецы Сергей и Константин Капчуки более 10 лет назад стали фигурантами громкого уголовного дела. Приговор вынесли только в отношении Константина, Сергей скрылся за границей и был объявлен в розыск. В прошлом году Сергей Капчук, сменивший фамилию на Виндзор, стал фигурантом сексуально-криминального скандала. По сообщениям британских СМИ, его бывшая сожительница Мариника Смирнова после ссоры с Капчуком наняла фальшивого судебного пристава, который незаконно вынес из его дома два макбука, часы, телевизор и диктофон. Смирнова называла Капчука «наркоманом», «вымогателем», «преступником», «альфонсом» и «человеком, оказывающим сексуальные услуги за денежное вознаграждение». В свою очередь, беглый уральский депутат отвечал, что Мариника заказывала убийства. В суде он потребовал у нее 1 млн фунтов стерлингов и полный возврат подарков.

Екатеринбург, Лондон, служба информации

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