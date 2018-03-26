Шансонье Новиков намекнул, кого подозревает в поджоге дома в «Бухте Квинс»

Уральский бард Александр Новиков дал понять, что подозревает в поджоге дома в «Бухте Квинс» председателя кооператива пайщиков Зилю Булатову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своими мыслями шансонье поделился в Фейсбуке. «Прочитав прежние интервью председателя кооператива Булатовой З. из «горящей точки», вся округа ломает голову над вопросом: как ей удалось узнать о пожаре раньше пожарных, примчаться на другой конец города задолго до них и вызвать их, если верить ее интервью, с первым «красным петухом»? Полагаю, что такое возможно только в двух случаях: или примчавшись в ступе на метле, или сидя с биноклем в соседних кустах. Очень осторожно обращаясь со спичками», – намекнул Новиков.

Кроме того, Новиков уточнил, что горевшее строение принадлежит застройщику «Бухты Квинс» строительной компании ООО «ЭлитСтрой». «По сведениям из компании, в нем хранилась кроме портянок и телогреек еще техническая документация строящихся объектов, в том числе и домов «Бухты Квинс». Несмотря на то, что дома полностью достроены, кому-то очень не хотелось, чтобы это произошло. Подожгли ловко, но поздно – в апреле-мае их введут в эксплуатацию», – обещал он. Напомним, сегодня стало известно, что причиной февральского пожара в коттеджном поселке «Бухта Квинс» стал поджог, – к таким выводам пришли специалисты ГУ МЧС РФ по Свердловской области после ряда экспертиз. Материалы переданы в полицию для принятия дальнейших решений. Как уже сообщал «Новый День», 6 февраля в Екатеринбурге загорелся строящийся коттедж на улице Изоплитной – один из домов, расположенных в скандально известном ЖК «Бухта Квинс». Площадь возгорания в 3-этажном коттедже составила 150 кв м. По словам очевидцев, дом принадлежал самому скандально известному застройщику барду Александру Новикову. Музыкант, в свою очередь, на следующий день назвал загоревшийся трехэтажный дом бытовкой для рабочих.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.03.18

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