За день до рассмотрения дела о дисквалификации Якоба заболела судья

В Арбитражном суде Свердловской области произошла замена судьи, ведущей процесс по иску областного УФАС к сити-менеджеру Александру Якобу.

Как сообщили РИА «Новый День», судья Наталья Гнездилова в данный момент болеет. Вместо нее вести сегодняшнее заседание, по предварительным данным, будет Игорь Хачев. В пресс-службе уточнили, что это судья из того же состава. Рассмотрение дела назначено на 15:00.

Напомним, производство по делу было приостановлено в феврале до вступления в законную силу решения по предыдущему спору между УФАС и мэрией. Третьей стороной выступили владельцы ларьков, которым администрация города отказала во включении их объектов в соответствующую схему. В прошлом году ООО «Ачалуки», ООО «Торг-Прайм», ИП Суджаев И.Х. обратились в УФАС с заявлением, что их права нарушены, и антимонопольщики с ними согласились и вынесли решение о нарушении городом федерального антимонопольного законодательства.

Теперь суд намерен вернуться к рассмотрению иска УФАС уже лично к сити-менеджеру Александру Якобу. Антимонопольщики требуют наказать его по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – дисквалификация на срок до трех лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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