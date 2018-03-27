В свердловских городах жители объявляют стихийный траур по погибшим на пожаре в Кемерове

Жители городов Свердловской области присоединяются к трауру, объявленному в Кузбассе. В Качканаре горожане собираются создать стихийный мемориал, куда можно будет принести цветы, свечи и игрушки в память о погибших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

«В память о заживо сгоревших детишках в Кемерово предлагаю почтить их память. Раз наш мэр и губер не в состоянии объявить траур в области, городе. Не знаю только, куда нести цветы или свечку (предлагайте)», – пишут жители города в анонимном паблике «Подслушано Качканар».

Среди уже предложенных вариантов – торговый центр «Восток» на улице Гикалова и стела возле администрации города.

Напомним, в Екатеринбурге мэр города Евгений Ройзман объявил неофициальный траур по погибшим в Кемерове. Сегодня в 14:00 на площади Труда пройдет митинг, посвященный трагическим событиям на Кузбассе.

Екатеринбург, служба информации

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