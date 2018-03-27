Ройзман объявил в Екатеринбурге неофициальный траур по погибшим в Кемерово

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в городе объявляется траур по жертвам страшного пожара в Кемерово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр написал на своей странице в соцсети: «Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово». В то же время в пресс-службе горадминистрации сообщают, что официально у муниципалитета таких полномочий нет: траур могут объявлять либо главы субъектов Федерации, либо президент. Свердловские власти такого решения не принимали.

Ранее горожане начали обсуждать в соцсетях возможность проведения траурных пикетов. «Завтра в 14:00 (именно в это время произошел страшный пожар) на площади Труда предлагаю почтить память жертв трагедии в Кемерово. Принесем с собой игрушки, цветы и немного помолчим. Время обеденное, думаю, многие смогут прогуляться до площади Труда», – предложил накануне екатеринбуржец Евгений Рон. Ройзман уже подтвердил, что планирует прийти на площадь к 14:00. Во всех православных храмах региона сегодня пройдут заупокойные службы.

Напомним, по последним официальным данным МЧС РФ, число жертв пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 64. Ранее сообщалось о 56 погибших. Глава ведомства Владимир Пучков рассказал, что тела шести погибших остаются под завалами торгового центра, отметив, что сохраняется угроза обрушения конструкций. По информации СМИ, среди погибших много детей. Следственный комитет сообщает, что из 64 погибших опознаны пока лишь 15 человек.

Екатеринбург, служба информации

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