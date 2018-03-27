В храмах Екатеринбурга молятся за погибших при пожаре в Кемерове (ВИДЕО)

Во всех церквях Екатеринбурга сегодня проходят заупокойные службы по жертвам трагедии в Кемерове. По благословению патриарха Русской православной церкви Кирилла, священники читают панихиды по всей стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в храме Большой Златоуст собралось несколько десятков людей. Прихожане пришли с цветами. Некоторые женщины не могли сдержать слез, когда настоятель читал слова заупокойной молитвы.

Служба по погибшим в Кемерове

Добавим, что в Екатеринбурге сегодня объявлен неофициальный траур по предложению главы города. Неравнодушные горожане планируют собраться в 14:00 на площади Труда, чтобы почтить память погибших.

Напомним, трагедия произошла днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека. Сотрудники МЧС разыскивают тела еще шести человек под завалами. По информации СМИ, среди погибших много детей. Следственный комитет сообщил, что пока опознаны лишь 15 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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