Разбирательство по делу сити-менеджера Екатеринбурга Якоба вновь отложено

Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательство по иску областного УФАС к сити-менеджеру Александру Якобу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, заседание отложено до 11 апреля. Ранее стало известно о замене судьи: Наталья Гнездилова в данный момент болеет. Вместо нее назначен Игорь Хачев.

Напомним, производство по делу было приостановлено в феврале до вступления в законную силу решения по предыдущему спору между УФАС и мэрией. Третьей стороной выступили владельцы ларьков, которым администрация города отказала во включении их объектов в соответствующую схему. В прошлом году ООО «Ачалуки», ООО «Торг-Прайм», ИП Суджаев И.Х. обратились в УФАС с заявлением, что их права нарушены, и антимонопольщики с ними согласились и вынесли решение о нарушении городом федерального антимонопольного законодательства. Теперь суд намерен вернуться к рассмотрению иска УФАС уже лично к сити-менеджеру Александру Якобу. Антимонопольщики требуют наказать его по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – дисквалификация на срок до трех лет.

Екатеринбург, служба информации

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