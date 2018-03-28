Опубликована инструкция для депутатов, заподозривших себя в «личной заинтересованности»

На портале правовой информации Свердловской области официально опубликовано постановление заксо, в котором расписано, что нужно делать депутату, если он заподозрил сам себя в возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был принят неделю назад, а сегодня впервые опубликован. Депутат, который считает, что в его работе возникла ситуация, ведущая к личной заинтересованности и конфликту интересов, должен сообщить об этом в комиссию заксо по контролю над достоверностью сведений о доходах. В течение месяца комиссия должна собраться, рассмотреть представленные депутатом сведения и вынести одно из двух решений: либо признать, что возможность для возникновения конфликта интересов отсутствует; либо – что она присутствует. Во втором случае комиссия рекомендует депутату «принять меры» по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Напомним, в конце прошлого года прокуратура области начала активно проверять соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства. У народных избранников проверили декларации о доходах, а также места работы их ближайших родственников. После этого, в декабре, заксобранием было принято постановление, которое обязало депутатов при выборе помощников давать расписку, что кандидаты не являются их детьми, супругами или родителями. Кроме того, сегодня, как ожидается, состоится заседание мандатной комиссии, которая рассмотрит прокурорское представление относительно депутата Армена Карапетяна, которого подозревают в неправильном заполнении декларации о доходах. В самом пиковом случае Армену Эминовичу грозит лишение мандата.

Екатеринбург, служба информации

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