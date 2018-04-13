Просто прийти с улицы – нельзя: Бабушкина сравнила работу депутатов с хирургией

Свердловской молодежи необходимо объяснить, что депутатская работа – очень сложная деятельность, требующая больших знаний и опыта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, об этом заявила спикер Людмила Бабушкина на совещании с коллегами. «27 апреля – День российского парламентаризма. Прошу вас провести в школах ваших избирательных округов уроки парламентаризма. Нужно познакомить студентов, школьников с историей парламентаризма, с особенностями законотворческой деятельности. И особый акцент необходимо сделать на том, что депутатская работа – это профессиональная, сложная деятельность, которая требует знаний и опыта. Никому не приходит в голову, что хирургом может стать любой человек с улицы, прийти и начать оперировать», – обратилась к коллегам Людмила Бабушкина.

Напомним, нынешний созыв заксо не всегда выглядит эталоном профессионализма. Недавно его добровольно покинул один из депутатов – Евгений Лобов, который объяснил это решение тем, что хочет больше времени уделять бизнесу и семье. Еще одного депутата, Армена Карапетяна, чуть не лишили мандата по представлению прокуратуры: он забыл указать в декларации об имуществе данные на двоих детей. Спасла его только поддержка коллег, один из которых заявил, что «депутат – это переходный вид от человека к ангелу». Прокуратура уже заявила, что будет добиваться своего через суд.

Кроме того, по словам представителей надзорного ведомства, претензии у них есть и еще к семи депутатам, имена которых не разглашаются.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.04.18

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