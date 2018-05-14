Беглый коммерсант Капчук вылетает в Россию, где ему обещают изменить меру пресечения

Бывший свердловский депутат и коммерсант Сергей Капчук надеется вылететь из Хорватии в Россию в 20-х числах мая. Об этом он сегодня сообщил «Новому Дню». «В среду я забираю документы из посольства в Загребе. Они уже готовы, разрешение на вылет действительно в течение 14 дней. Жду команды из Москвы на вылет», – сказал Капчук.

Формально на родине, где было вынесено решение о заочном аресте бизнесмена, он все еще находится в розыске. Однако, как сообщили «Новому Дню» уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, задержание Сергею Капчуку не грозит.

«Мы работаем над изменением меры пресечения, мы работаем с правоохранительными органами. Я уверен, все будет нормально, – сказал омбудсмен. – Конечно, еще надо провести следствие по поводу тех претензий, которые ему предъявлялись 13 лет назад. Мы уверены, что все обойдется без мер пресечения, связанных с лишением свободы, в нормальном режиме. Мы знаем, что обвинение, конечно, было высосано из пальца и носит политический характер».

Напомним, в начале мая Капчук, много лет проживший в эмиграции, обратился к российским СМИ. Он заявил, что в полной мере «испытал на себе весь цинизм и лицемерие британской прессы и британского правительства», опасается за свою жизнь и хочет вернуться на родину.

Братья-близнецы Сергей и Константин Капчуки более 10 лет назад стали фигурантами громкого уголовного дела в России. Дело было связано с покупкой за казенный счет квартиры в Москве стоимостью 2 млрд неденоминированных рублей. Однако приговор вынесли только в отношении Константина, Сергей скрылся за границей. Свою вину он так и не признал, и до сих пор настаивает, что дело было сфабриковано.

Загреб, служба информации

Загреб. Другие новости 14.05.18

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