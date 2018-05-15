«Спасибо надо сказать Навальному»: в гордуме Екатеринбурга нашли виновника разваливающегося моста у «Калины»

Председатель комиссии по городскому хозяйству ЕГД Владимир Крицкий обвинил оппозиционного политика Алексея Навального в том, что из-за его исков транспортная развязка возле концерна «Калина» в Екатеринбурге находится в ужасном состоянии. Речь идет о судебном оспаривании аукциона на строительство моста ценой в шесть миллиардов рублей, которое проводилось в 2011 году. С тех пор мэрия Екатеринбурга не может добиться финансирования для проблемного объекта.

С докладом о техническом состоянии мостов и путепроводов сегодня в городской думе выступила начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. По ее словам, в городе насчитывается 12 аварийных объектов, но особые опасения вызывают Макаровский мост (уже находится на реконструкции) и путепровод возле «Калины», который «ходит ходуном». Проект реконструкции развязки уже готов, но он не попадает ни в одну программу софинансирования, отметила чиновница.

«За это большое спасибо надо сказать Навальному, – вдруг заявил депутат Владимир Крицкий. – Когда были деньги в бюджете, когда поступали деньги из области, Навальный затеял свои трюки, проиграл три московских арбитража. Но мост выпал из строительства, потому что он увел дело в политическую плоскость».

Напомним, масштабный ремонт развязки проводился летом 2011 года, после которой последовало уголовное дело о нецелевых расходах бюджетных средств. Спустя год дорожное покрытие моста начало разваливаться на глазах. С тех пор локальные ремонты на путепроводе с оживленным движением проводятся регулярно, провоцируя дорожные заторы.

«Нужно рассматривать все возможности финансирования, чтобы реконструкция моста была начата. Иначе мы получим аварийный мост, который парализует всю восточную часть города», – заявил сегодня Крицкий.

На данный момент, по информации комитета по благоустройству, на содержание мостов, путепроводов и плотин в бюджете предусмотрено 18 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

В Екатеринбурге появляются опасные аттракционы (ФОТО). / «Заживем!» В Челябинске с помощью ВСМ собираются переманить авиапассажиров из Кольцово. / «Разруливать» конфликт в свердловской ЕР едет эмиссар из Москвы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»