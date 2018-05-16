Инцидент с инвалидом в ТРЦ «Алатырь» попал на камеры наблюдения (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация ТРЦ «Алатырь» подтвердила факт инцидента с юношей-инвалидом, произошедшего на территории торгово-развлекательного центра 13 мая, и предоставила видео с камер наблюдения.

Конфликт произошел напротив магазина MediaMarkt. Как рассказал Роман Валитов маме, Елене Лаврентьевой, некий мужчина подошел к Роману и начал его бить, затем вытащил за шкирку из ТРЦ. Мать пострадавшего утверждает, что ее сына избил один из сотрудников магазина MediaMarkt. Со слов сына Елена Лаврентьева утверждает, что напавший в грубой форме говорил, чтобы Роман туда больше не приходил, опасаясь, что юноша-инвалид может повредить дорогие гаджеты, а платить придется охране. «У моего сына ДЦП. У него нарушение координации и растянутая речь. Но он не дурак, и все понимает», – возмущена Елена Лаврентьева.

Один из очевидцев конфликта в интервью городским СМИ утверждал, что, когда нападавший выволакивал Романа из ТРЦ, охранники показали, в какую дверь лучше выходить. Между тем в «Алатыре» утверждают, что охрана ТРЦ к инциденту непричастна.

«Возможно, это была охрана какого-то магазина», – рассказала пресс-секретарь «Алатыря» Оксана Вечканова. Как утверждает администрация комплекса, работа по выявлению личности участника конфликта с Романом продолжается. Расследование ведет полиция, службы ТРЦ сотрудничают с правоохранительными органами в этом направлении.

Торгово-развлекательный центр предоставил видео с камер наблюдения, установленных в галерее недалеко от входа в магазин MediaMarkt, и видео с камер внешнего наблюдения, на котором участники конфликта расстаются.

Видео нападения с камер наблюдения

По заявлению администрации ТРЦ «Алатырь», сотрудники связались с матерью Романа и готовы содействовать ей в расследовании и предоставлении необходимой помощи. В пресс-релизе компании сказано: «Для руководства и сотрудников ТРЦ данный инцидент является потрясением. Ситуация требует непременного решения и разбирательства, в чем заинтересована в первую очередь сама администрация «Алатыря», так как речь идет не только о репутации ТРЦ, но и о здоровье молодого человека с ограниченными возможностями».

Произошедшее прокомментировали в МВД по Екатеринбургу: «По факту инцидента в торговом центре на улице Малышева в отделе полиции номер 8 от гражданина 1998 г.р. зарегистрировано и принято заявление. В настоящее время мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка указанных в заявлении фактов. В рамках проверочных мероприятий также будут установлены и опрошены очевидцы и участники произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение».

Пресс-секретарь ассоциации «Особые люди» Татьяна Хижнякова заявила РИА «Новый День» следующее: «Ситуация, конечно, дикая, вне зависимости от того, есть у человека инвалидность или нет. Мы не намерены вести эскалацию конфликта, важно в этой ситуации прежде всего состояние Романа. Для нас предельно важно, чтобы любые вопросы, касающиеся людей с инвалидностью, решались в рамках правового поля». Также Татьяна рассказала, что для предупреждения подобных ЧП специалисты ассоциации проводят тренинги и читают лекции для персонала торговых центров, супермаркетов, гостиниц: «Только понимая ситуацию, охрана могла бы вмешаться и каким-то образом нивелировать конфликт. А в идеале – вообще не допустить».

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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