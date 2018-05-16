Полиция нашла напавшего на инвалида в «Алатыре» (ВИДЕО)

Полицейские нашли того, кто избил парня-инвалида в ТРЦ «Алатырь». Мужчина сознался в том, что это именно он, но уверяет, что нигде не работает.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, нападавшим оказался местный житель 1985 года рождения, его доставили в ОВД и опросили, свою вину он признал. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение. В УМВД также уточнили, что мужчина сообщил о себе как о безработном, у полиции сведения о его статусе только с его слов. Работал ли мужчина в недавнем прошлом в «Алатыре» или в магазине MediaMarkt, у которого произошла позорная драка, мужчина не рассказывал.

Видео из ТЦ «Алатырь»

Скандальная история произошла на днях в ТРЦ «Алатырь». На видео, которое предоставила администрация торгового центра, видно, как крепкий парень выволакивает из магазина и бьет парня (выяснилось, что он страдает ДЦП). Неподалеку стоит охранник и не вмешивается, попытку оттащить нападавшего от инвалида делает только случайный прохожий.

Первоначально мать пострадавшего уверяла, что ее сына избил охранник магазина MediaMarkt. Со слов сына Елена Лаврентьева утверждает, что напавший в грубой форме говорил, чтобы Роман туда больше не приходил, опасаясь, что юноша-инвалид может повредить дорогие гаджеты, а платить придется охране. В «Алатыре» утверждают, что охрана ТРЦ к инциденту непричастна. Представители сетевого магазина свою позицию обозначили следующим образом: «Мы изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в галерее ТЦ недалеко от входа в магазин MediaMarkt. Действительно, наш клиент в галерее торгового центра пострадал от действий неизвестного молодого человека, который не имеет никакого отношения к MediaMarkt».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

В Академическом уже можно купить первые двухуровневые квартиры. / На два рубля за полтора месяца: водители шокированы ростом цен на бензин (ФОТО). / Комиссия гордумы Екатеринбурга отказалась вносить поправки в устав, отменяющие выборы мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»