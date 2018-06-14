Полицейские не стали возбуждать уголовное дело после избиения инвалида в «Алатыре»

Екатеринбургские полицейские не стали возбуждать уголовное дело по факту избиения в ТЦ «Алатырь» парня с инвалидностью. Об этом сегодня сообщила РИА «Новый День» адвокат семьи пострадавшего Юлия Федотова.

«Нападение произошло месяц назад, однако сегодня выяснилось, что полиция дело так и не возбудила. Она все это время ждала (и не дождалась) результатов судебно-медицинской экспертизы, забыв поставить в известность семью жертвы. Мать юноши должна была сама узнавать о судьбе расследования, совершая многочисленные звонки участковым ОП №8», – рассказала Федотова. Юрист отмечает, что отсутствие экспертизы и видеозаписи не является поводом для отказа в возбуждении уголовного дела, другие нарушения в работе полиции, по мнению юриста, – заявителя не уведомляли о продлении сроков проверки и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела представлено не было. Юрист будет обжаловать бездействие правоохранителей.

Редакция РИА «Новый День» обратилась за разъяснениями в полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу по этому вопросу нас перенаправили в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области – где, в свою очередь, попросили написать запрос в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, скандальная история в ТЦ «Алатырь» произошла в мае напротив магазина MediaMarkt. Некий мужчина подошел к Роману Валитову, 19-летнему парню с ДЦП, и начал его бить, затем вытащил за шкирку из ТРЦ. Неподалеку стоял охранник и не вмешивался, попытку оттащить нападавшего от инвалида сделал только случайный прохожий. В «Алатыре» утверждают, что охрана ТРЦ к инциденту непричастна. Представители сетевого магазина свою позицию обозначили следующим образом: «Мы изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в галерее ТЦ недалеко от входа в магазин MediaMarkt. Действительно, наш клиент в галерее торгового центра пострадал от действий неизвестного молодого человека, который не имеет никакого отношения к MediaMarkt». В полиции личность нападавшего установили. Им оказался местный житель 1985 года рождения, его доставили в ОВД и опросили, свою вину он признал. Мужчина сообщил о себе как о безработном.

Екатеринбург, служба информации

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