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Вторник, 19 июня 2018, 14:56 мск

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Дело об избиении юноши с ДЦП в «Алатыре» передано в суд

Дело 19-летнего Романа Валитова – избитого в ТЦ «Алатырь» молодого человека с ДЦП – передано в суд в порядке производства по делам об административных правонарушениях.

Как сообщила в соцсети адвокат семьи потерпевшего Юлия Федотова, дело возбуждено по ст. 6.1.1 КоАП «Побои». Она также рассказала, что никаких объяснений у Романа так и не брали, никаких документов (ту же копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела) не направили. О дате и времени суда адвокат обещала сообщить дополнительно.

Напомним, скандальная история в ТЦ «Алатырь» произошла в мае напротив магазина MediaMarkt. Некий мужчина подошел к Роману и начал его бить, затем грубо вытащил из ТРЦ. Неподалеку стоял охранник и не вмешивался, попытку оттащить нападавшего от инвалида сделал только случайный прохожий. В «Алатыре» утверждают, что охрана ТРЦ к инциденту непричастна. В полиции личность нападавшего установили. Им оказался местный житель 1985 года рождения, его доставили в ОВД и опросили, свою вину он признал. Мужчина сообщил о себе как о безработном. Уголовное дело полиция так и не возбудила.

Екатеринбург, служба информации

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