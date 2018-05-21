Все может решиться завтра: мэрия анонсировала сюрпризы на заседании думы, где будут отменять выборы главы Екатеринбурга

Вопрос об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга, несмотря на отказ комиссии МСУ, планируется к рассмотрению на завтрашнем заседании городской думы. Об этом с уверенностью заявляют в мэрии, и более того, обещают сюрпризы и смену настроений противников реформы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о поправках в городской устав, вводящих конкурсную схему избрания мэра Екатеринбурга. Проект изменений успешно прошел публичные слушания, но был отклонен думской комиссией по местному самоуправлению. Голосование депутатов разделилось поровну: семь «за» и семь «против». Таким образом, вопрос об отмене выборов мэра официально не вошел в повестку заседания гордумы на 22 мая.

Тем не менее, решение по проекту поправок в устав может быть принято завтра. Любой депутат имеет право внести дополнительный вопрос в повестку «с голоса», что, вероятно, и будет сделано. Об этом намекнул сегодня источник в администрации Екатеринбурга. Более того, результат рассмотрения будет неожиданным, а позиция некоторых противников изменения устава удивит наблюдателей.

В мэрии настаивают, что изменения в устав города носят технический характер, и необходимы для приведения муниципального документа в соответствие с областным законом. Если глава Екатеринбурга Евгений Ройзман откажется подписать решение думы, городские чиновники готовят «план Б», но его подробности не раскрываются. Напомним, ранее действующий мэр отказался назначать общественные слушания по поправкам в устав, в итоге решение было принято городской думой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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