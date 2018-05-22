Уход Ройзмана поможет Тунгусову удержаться в резиденции

Внезапный демарш главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана может показаться не таким уж неожиданным, если смотреть на него в контексте всей политической ситуации, сложившейся в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшнее заявление Ройзмана об отставке полностью завладело местной повесткой, вытеснив из нее главную тему прошлой недели – раскол между единороссами города Екатеринбурга. Напомним, несколько единороссов созвали пресс-конференцию и выступили с обличительными речами в адрес первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, якобы пытающегося узурпировать власть в «Единой России». Новость подхватили все СМИ, звучал тезис про «заказную кампанию, щедро оплаченную недругами Тунгусова». Официальное письмо-заявление ушло в Москву, к федеральному руководству партии и премьеру Дмитрию Медведеву. Эксперты сделали вывод об ослаблении позиций «серого кардинала», который за два года перемирия между городом и областью несколько утратил бдительность. Однако уже через несколько дней ситуация коренным образом изменилась. Сначала секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что жалобы депутатов Шарапова и Володина не соответствуют действительности. Это несколько разрядило обстановку, а уже сегодня грянул новый скандал, заставивший на время забыть о первом.

По мнению политолога Михаила Корабельникова, выход на первый план Евгения Ройзмана именно сейчас выглядит абсолютно логично. Понятно, что прямых выборов главы уже не будет, но их сторонникам важно выступить публично и обозначить свою стратегию. Ройзман это сделал, тем самым сохранив лицо и «вызвав огонь на себя».

Как сообщает еще один источник РИА «Новый День», следующая часть «марлезонского балета» может начаться 4 июня, после подведения итогов голосования на праймериз. «Обязательно найдутся недовольные, среди которых может быть много беспартийных. И вот здесь Ройзман может объявить о формировании собственной команды, такой «Ройзман-team», во главе которой он пойдет на выборы. Выборы пройдут с огоньком, но по итогам большинство депутатов все равно будут подконтрольны администрации. Если же будут обнаружены какие-то нарушения со стороны партии власти, то ответственным, скорее всего, назначат секретаря отделения Виктора Шептия, который показал, что ситуацию в отделении, по большому счету, не контролирует», – считает собеседник агентства.

По сути, речь идет о том, чтобы продемонстрировать Москве умеренно конкурентную выборную кампанию, но без ненужного негатива в адрес руководителей области, чтобы сохранить реноме. В этой ситуации нельзя не признать, что демарш Ройзмана произошел очень вовремя. Жители Екатеринбурга уже предполагают в соцсетях, что решение Евгения Ройзмана было продиктовано ему кем-то другим, и подозревают именно первого вице-губернатора. В пользу этого предположения говорят те факты, обе стороны получают желаемое: Ройзман – очередную порцию всероссийского пиара, Тунгусов – отвлечение внимания от собственной персоны, а в перспективе – ручную думу и такого же главу.

Екатеринбург, служба информации

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