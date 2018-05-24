Земли, байки, миллионы: екатеринбургские чиновники отчитались о доходах и имуществе

После губернатора, областных чиновников и депутатов Госдумы о своих доходах и имуществе отчитались обитатели администрации Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым состоятельным городским чиновником остался замглавы администрации по капительному строительству и землепользованию Алексей Белышев. Он задекларировал доход в 9 млн 633 тысячи рублей – больше, чем любой другой сотрудник мэрии. Правда, при этом он сильно отстал от себя прошлогоднего – в 2016 году он заработал 33 млн 567 тысяч рублей. Его супруга заработала более 5,5 млн рублей. У чиновника в собственности по-прежнему 21 земельный участок, еще одним он владеет в долевке, свой земельный участок есть у его жены, также ей принадлежат жилой дом, здание с пристроем, гараж и баня. Каждый из четы задекларировал в собственности Porsche Cayenne Diesel.

Глава администрации Александр Якоб за свой предпоследний год в должности заработал 3 млн 437 тысяч рублей, что примерно на 200 тысяч больше, чем годом раньше. Доход его жены – всего 469 тысяч. Из имущества у него по-прежнему земельный участок, жилой дом площадью 273,1 «квадратов» и Lexus RX450H. Первый зам Якоба Алексей Кожемяко задекларировал 2 млн 498 тысяч рублей, его жена в прошлом году не работала. У чиновника есть грузовик, прицеп, мотовездеход, снегоход, земельный участок, дом, квартира, гаражный бокс, два нежилых помещения и «сооружение коммуникационное». Его жена владеет двумя гаражными боксами и двумя «Фольксвагенами». «Социальный» вице-мэр Михаил Матвеев, который осенью собирается стать депутатом гордумы, заработал 3 млн 485 тысяч рублей, на миллион с лишним больше, чем год назад, супруга – 395 тысяч. У него есть Toyota Land Cruiser 120, квартира и бокс в гараже в собственности, квартира с земельным участком в пользовании. Доходы остальных заместителей Якоба остались примерно на прежнем уровне – 2-2,5 млн рублей. Каких-то экстравагантных покупок недвижимости никто из них в прошлом году не совершил.

Алексей Прядеин, начальник департамента экономики, заработал 4,5 млн рублей, еще чуть более 3 миллионов в семейный бюджет внесла его супруга. У четы двое несовершеннолетних детей, каждый из них заработал по 437 тысяч. В декларации указано, что это средства от продажи имущества (такая же запись есть и у их родителей). У семьи есть квартира площадью 105,6 кв. метров, у главы семейства гараж-стоянка, кроссовер Toyota Highlander, у жены и одного из детей еще одна квартира, на скромные 29,7 кв. метров. Годом ранее семейство владело квартирой на 82 квадрата, сейчас ее в списке нет.

Председатель комитета по строительству Николай Сметанин заработал 1,3 миллиона рублей, доход его супруги – 186 тысяч, трое несовершеннолетних детей вклад в бюджет не сделали. В собственности у чиновника квартира площадью 86,2 кв. м, у членов его семьи жилплощадь в пользовании.

Главная по образованию Екатерина Сибирцева заработала 4,4 млн рублей, чем серьезно улучшила свое материальное положение – год назад ее доходы не дотянули и до 2 миллионов. Супруг чиновницы зарабатывает меньше жены – около 800 тысяч за год. Зато его автопарк солиднее: Jeep Grand Cherokee Limited и Ford Fiesta против Skoda SuperB у супруги. У семьи, включая одного ребенка, три квартиры и земельный участок (на разных собственниках).

«Культурная» Татьяна Ярошевская, еще одна женщина-чиновник в мэрии, тоже зарабатывает больше мужа: 5,6 млн рублей, а его доход около 2 миллионов. Для Татьяны Львовны также год удался, в 2016 ее доход был около 1,6 млн рублей. На нее записан земельный участок, жилой дом и квартира, у мужа есть гаражный бокс, квартира и Mercedes-Benz GL350.

Среди глав районов самым богатым оказался Дмитрий Ноженко, бывший глава минэкономики региона, руководящий сейчас Ленинским районом. Он заработал почти 4 миллиона рублей, чуть более полумиллиона заработала его супруга. Глава семьи владеет квартирой и гаражом, надувной лодкой и автоприцепом, у его жены есть автомобиль Nissan Qashqai. Глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников указал в доходах почти 3 миллиона рублей и квартиру в пользовании, в собственности жилья у бывшего директора «Гильдии строителей Урала» и «Астон Групп» нет. Зато у его супруги и двоих детей имеются два земельных участка и два жилых дома, только супруга владеет дополнительно нежилым помещением и встроенным помещением. Из транспортных средств у Трапезникова мотоцикл Ducati Scrambler и Harley-Davidson FLSTC 103. Его супруга владеет солидным набором авто: Mercedes-Benz S63 AMG 4Мatic, Mercedes G350 Bluetec, Легковой автомобиль Mercedes GL350 CDI 4matic, Porsche Cayenne S. Она, судя по декларации, тоже байкер-любитель – есть мотоцикл KTM 1090 Adventure, а еще прицеп.

Екатеринбург, служба информации

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