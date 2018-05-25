Дата отчета Евгения Куйвашева перед депутатами до сих пор не назначена

В заксобрании все еще не известна дата отчета губернатора Евгения Куйвашева о деятельности областного правительства за 2017 год, хотя в прежние годы он выступал перед депутатами, как правило, в мае, а то и в апреле.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксобрания, возможно, это станет известно на следующей неделе, к совещанию спикера Людмилы Бабушкиной с ее заместителями. Пока можно точно сказать лишь одно: на ближайшем заседании об исполнении областного бюджета за 2017 год отчитается минфин. Этот вопрос уже стоит в повестке профильного комитета на понедельник, 28 мая.

Между тем еще в середине марта профильные комитеты сформулировали вопросы, которые они хотели бы задать главе региона. Среди них были и злободневные. Например, что сделано для проведения капремонтов в старых зданиях школ и детских садов; планируется ли субсидировать модернизацию местных промышленных предприятий; что сделано для перехода к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; как идут дела с предоставлением жилья молодым врачам и учителям в сельской местности; какие меры приняты для замены отслуживших свой век лифтов в жилых домах.

Напомним, отчет губернатора перед заксобранием всегда служил некоторым индикатором не только социально-экономического, но и политического климата в регионе. Например, отчет губернатора от 20 мая 2014 года превратился в объявление войны сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу – Куйвашев обвинил его чуть ли не во всех проблемах области. При этом даже попасть в заксо через парадный вход губернатор не смог, там его ждал пикет рассерженных коммунистов. 9 июня 2015 года самой ожидаемой частью доклада стали ответы на вопросы, но депутаты от «Единой России», записавшиеся на выступление первыми, почему-то скатывались в лирику, срывали регламент и не дали слова оппозиции. 31 мая 2016 года, вскоре после исторического перехода Владимира Тунгусова в администрацию губернатора, обошлось вообще без острых вопросов. И, наконец, в выборный для себя 2017 год Куйвашев отчитался перед областными депутатами раньше всего – 11 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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