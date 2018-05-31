Падение цен на жилье в Екатеринбурге остановилось, но и большого роста нет

В Екатеринбурге остановилось падение цен на квартиры на вторичном рынке, которые стремительно дешевели в течение двух лет. В последние месяцы наблюдается даже небольшой рост, но с начала года он не превысил 2,7%. Сегодня метр жилья на «вторичке» стоит 68162 рубля.

Напомним, цены на квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга начали падать в 2015 году. Максимальные показатели были зафиксированы риелторами в феврале того года – тогда метр жилья на вторичном рынке стоил около 78 тысяч рублей. И тогда же началось стремительное его удешевление: уже к лету 2015 года, спустя полгода с начала кризиса, квартиры подешевели до 74 рублей за метр и цена падала вплоть до конца прошлого года. В апреле 2017-го Уральская палата недвижимости констатировала: цена на квадратный метр на вторичном рынке в Екатеринбурге упала до показателей марта 2007 года, на тот момент она составила 67 298 рублей за метр.

В 2018-м вторичный рынок недвижимости, похоже, начал оживать. Впервые за два года цены на жилье не только не падают, но растут. Хотя и очень медленными темпами. По последним данным УПН, за пять месяцев общий уровень цен на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 1,3%. Сегодня метр торгуется в среднем за 68 162 рубля. В пользу небольшого оживления говорит и сокращение сроков выставления на продажу: он сократился с полугода до 4 месяцев.

«Самый значительный рост цен зафиксирован в центре (4,1%), здесь цена в среднем держалась на отметке 93 528 руб./кв. м, а теперь достигает 97 370 руб./кв. м. Частично это связано с увеличением доли «дорогих» квартир. В отдаленных районах Екатеринбурга цены к началу года не изменились, квадратный метр здесь стоил 47 795 руб., а теперь 48 813 руб. за квадратный метр, – уточнили в аналитическом центре УПН. – Среди различных типов объектов снижения цены в этом году не отмечаем. Существеннее всего выросла стоимость «хрущевок» и «пентагонов»: на 2,0%. Если в декабре объекты в типовых домах 60-70-х годов предлагали по 59 282 руб./кв. м, то сегодня их предлагают купить уже по 60 440 руб./кв. м».

По-прежнему продолжают падать только цены на комнаты: с начала года цена метра сократилась еще на 1,2% до 59684 рублей. Как ранее писал «Новый День», это связано с большим количеством построенных квартир-студий, которые стали своеобразной заменой комнатам и малосемейкам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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