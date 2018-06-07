Одним – ветхие школы, другим – отель премиум-класса: свердловских детей сегрегируют по сортам? (ДОКУМЕНТ)

В Свердловской области все больше вопросов вызывает деятельность Департамента молодежной политики и подведомственного ей фонда «Золотое сечение», созданного специально для поддержки одаренных детей. По мнению ряда наблюдателей, крупные суммы тратятся не столько на собственно поддержку одаренных детей, сколько на другие цели. Кроме того, в Свердловской области настолько остро стоит проблема нехватки мест в обычных школах, что вызывает вопрос, не лучше ли направить бюджетные средства на ее решение?

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по материалам департамента молодежной политики, в 2018 году на эту подпрограмму выделен 131 млн рублей, а с 2019 по 2024 запланировано по 139 млн рублей ежегодно. За эти деньги предполагается проводить обучение 800 одаренных детей в год в четыре смены. Смены проводятся в екатеринбургском отеле «Панорама». Отбор детей по каждому направлению – музыка, искусство, спорт, литературное творчество – проводит экспертный совет фонда, оставляя за собой право самостоятельного определения проходного балла для каждой программы. Для отбора дети должны представить документы о победах в различных конкурсах и олимпиадах, а юные артисты – еще и видеоролики на YouTube.

На недостатки такой схемы, например, неучастие в ней областного министерства образования или Уральского федерального университета, обратил внимание депутат заксо Вячеслав Вегнер. «Кто те, кто оценит – умен, одарен или только в слесаря? – написал на своей странице в соцсети депутат, и пояснил – Департамент молодежной политики Свердловской области – курирует, проверяет и контролирует в одном практически лице. Ничего не хочу пока плохого сказать. Даже повторять не буду то, что с самого начала в голову пришло и сразу же тогда написал: нельзя одной и той же организации проводить мероприятия и оценивать их эффективность».

Кроме того, довольно странно распределена расходная часть бюджета фонда. Из 131 млн рублей в год 31 млн направляется на содержание самого фонда, 64,3 млн – на организацию проживания и питания детей во время образовательной программы. «Таким образом, из 163 тысячи 750 рублей поддержки одаренного ребенка на самом деле 119 тысяч 125 рублей придется на поддержку специально созданной организации и… плохо загруженного дорогого отеля в центре Екатеринбурга», – отмечает Вегнер. При этом, согласно плану организации, непосредственно занятия проходят в самых обычных учебных заведениях Екатеринбурга: по общим предметам – на базе гимназии № 5, по спорту – на площадках ДЮСШ «Юность», по литературе – на базе УрГПУ. Отметим, что сейчас финансовый план деятельности фонда из открытого доступа удален.

При этом, как уже неоднократно сообщал «Новый День», в Свердловской области есть проблема с нехваткой мест в общеобразовательных школах. Чтобы перевести их на обучение в первую смену, надо к 2025 году построить школ не менее чем на 150 тысяч мест, тогда как пока в год из-за недостаточного финансирования строится не более 7 тысяч. Кроме того, многие школы находятся в аварийном состоянии. Так, напомним, еще минувшей осенью обсуждался вопрос о выделении средств на строительство новой школы в Сосьве: старая построена еще до революции 1917 года, переводить ее учеников некуда. Проговаривалось, что эта статья расходов будет учтена при корректировке бюджета. Однако спустя полгода денег на школу так найти и не удалось. «Мы про нее не забываем. Но в планах нет», – сообщила замминистра финансов Светлана Климук при обсуждении корректировки бюджета.

Отметим, что зачатки некой социальной сегрегации среди детей в политике областных властей увидел не только депутат от КПРФ. «Создается впечатление, что количество центров и программ для одаренных перешло в качество: одаренных детей настолько много, что их уже можно выделять в отдельную социальную группу. Чегой-то не припомню я такого деления в моем пионерском детстве. Остаюсь в задумчивости. Или я зря загоняюсь?» – рассуждает в фейсбуке житель Екатеринбурга Дмитрий. «Меня термин «одаренный ребенок» вообще напрягает. «Одаренными» детей зачастую делают «финансово одаренные» родители», – поддерживает его собеседница.

Екатеринбург, служба информации

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