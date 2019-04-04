После проверки минфина Куйвашев отдал «наследие Глацких» Биктуганову

Губернатор Евгений Куйвашев отобрал у департамента молодежной политики полномочия официального представителя правительства Свердловской области в наблюдательном совете фонда поддержки талантливых детей «Золотое сечение».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь контролировать работу фонда поручено лично министру образования и молодежной политики Юрию Биктуганову. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Губернатор подписал указ после того, как областной минфин закончил проверку деятельности фонда за 2018 год. Из материалов минфина следует, что департамент молодежной политики, который в то время возглавляла Ольга Глацких, выделял «Золотому сечению» субсидии из областного бюджета без должного обоснования и плохо контролировал их расходование. В результате произошло «расхождение количества заявленных участников образовательных смен, проведенных фондом, от фактически участвующих». Кроме того, руководство выписывало себе премии без согласования с департаментом. И.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Олегу Гущину предстоит принять меры по устранению причин выявленных нарушений.

Напомним, в 2018 году на деятельность «Золотого сечения» был выделен 131 млн рублей. За эти деньги предполагалось проводить обучение 800 одаренных детей в год в четыре смены. Участники образовательной программы проживали в екатеринбургском отеле «Панорама», на долю которого пришлось 64,3 млн рублей из общего бюджета фонда. Отель считается аффилированным с одним из депутатов заксобрания, в обществе которого неоднократно видели Ольгу Глацких. Непосредственно занятия проходили в самых обычных учебных заведениях Екатеринбурга: по общим предметам – на базе гимназии № 5, по спорту – на площадках ДЮСШ «Юность», по литературе – на базе УрГПУ.

Как уже сообщал «Новый День», Ольга Глацких прославилась на всю страну фразой: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Реплика вызвала большой общественный резонанс, Глацких была отстранена от должности, а ее департамент присоединен к министерству образования. В конце декабря она заявила об уходе из правительства, объяснив, что «считает недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление». На этой неделе она была назначена замдиректора Дворца игровых видов спорта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.04.19

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