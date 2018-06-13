Прокуратура закрыла очередной пожароопасный торговый центр

Прокуратура Ачитского района добилась временного закрытия ТЦ «Ачит» из-за несоответствия объекта правилам пожарной безопаснсти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ступени эвакуационных лестниц оказались разной высоты, дверь пожарного выхода открывается против направления выхода из здания, другие двери запираются на ключ, отсутствует система автоматического пожаротушения. По итогам проверки прокуратура направила в суд ходатайство о временном запрете эксплуатации здания до устранения нарушений. Суд вынес определение об удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Напомним, это уже далеко не первый подобный случай в регионе. Недавно в Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассматривалось дело о нарушениях в ТЦ «Пассаж». Суд перенес заседание на конец июня, поскольку представители торгового центра заявили, что нарушения были устранены еще после проверки 2017 года, а надзорные ведомства не смогли информацию опровергнуть. А в начале мая в Екатеринбурге по итогам прокурорской проверки закрыли торговый центр «Марс» на улице Щорса. В ТЦ выявлено множество нарушений правил пожарной безопасности: эвакуационные пути были загорожены, система оповещения была без документов, а игровой клуб в помещениях центра закрыт на врезной замок. «Марс» временно закрыли по решению суда.

Ачит, служба информации

Ачит. Другие новости 13.06.18

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