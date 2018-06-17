Экс-депутат рассказал, сколько стоит мандат в свердловском парламенте

Бывший депутат от ЛДПР Максим Ряпасов, работавший в Заксобрании Свердловской области с 2010 по 2012 годы, приоткрыл тайну торговли партийными мандатами. На своей странице в Фейсбуке несостоявшийся политик рассказал, как проходила реформа объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году, и описал свой конфликт с Вячеславом Лашманкиным, тогдашним руководителем администрации губернатора Александра Мишарина. Попутно Ряпасов упомянул, что ему пришлось заплатить 10 миллионов рублей экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Таскаеву, чтобы получить место в Заксо.

В полемике с екатеринбургским пиарщиком Платоном Маматовым в соцсети бывший «сокол Жириновского» разоткровенничался еще больше. «10.500 (миллионов рублей) если быть точным. + 100.000р ежемесячно в течении 1,5 лет. А потом все. Такова плата за «внедрение» в эту систему. Плата за выход гораздо больше. Несоизмеримо больше», – написал он в комментариях.

Максим Ряпасов не раз отмечался скандальными заявлениями. Будучи областным депутатом, он призывал своих коллег сдать анализы на употребление наркотиков и лично проходил этот тест. А его запись в блоге о том, как вороны «обстреляли» камнями депутатские машины, обсуждалась в прессе несколько дней. В 2014 году Ряпасов прославился странной выходкой – он напугал соседей по даче неадекватным поведением, после чего был госпитализирован в психиатрическую лечебницу. Позже экс-депутат объяснил, что у него случился психический срыв из-за событий на Украине.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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