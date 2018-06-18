Мэрия потратит на «Дискотеку Аварию» и IOWA 6 млн рублей

На портале госзакупок опубликовали конкурсы на организацию двух выступлений в екатеринбургской фан-зоне Чемпионата мира по футболу – 2018.

Бюджет Екатеринбурга потратит на выступление двух групп ровно 6 млн рублей. Об этом следует из документов, опубликованных на «Госзакупках». Выступление группы «Дискотека Авария», которое намечено на вечер 27 июня, обойдется в 1,8 млн плюс 1,84 млн рублей ‒ вторая часть пойдет на оргвопросы, включая перелет музыкантов в первом классе, трансфер на представительских машинах, проживание в пятизвезднике, трехразовое питание, и так далее.

Группа IOWA, которая должна выступить на закрытии фан-зоны 15 июля, будет стоить казне города чуть дешевле ‒ 1,25 млн плюс 1,109 млн рублей. Музыкантов также надо будет довезти до Екатеринбурга, забрать из аэропорта на «мерседесе», поселить в дорогом отеле, кормить в ресторане а-ля карт и оплатить массаж для солистки.

Напомним, фан-зона расположена в ЦПКиО и способна вместить только 17 тысяч человек (хотя на ее открытие пришли больше 20 тысяч, и это заметно ощущалось по давке).

Екатеринбург, служба информации

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