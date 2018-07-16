Фан-зону в ЦПКиО разберут, но снова установят ко Дню строителя

Фан-зона, обустроенная в ЦПКиО имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге, прекратила свою работу. Вчера после финального матча ЧМ-2018, в котором сыграли сборные Франции и Хорватии, в парке прошли небольшой концерт и салют, а после было объявлено о закрытии площадки. Конструкцию демонтируют. Но ненадолго.

Как сообщил «Новому Дню» вице-мэр по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, фан-зону будут использовать и для других мероприятий и праздников, не связанных с завершившимся чемпионатом. Первым событием после ЧМ-2018 в ЦПКиО станет День строителя. В этом году он пройдет 11 августа.

Интересно, что на Дне строителя развлекать гостей будет та же певица, что и на финальном дне работы фан-зоны – белорусская IOWA. Как уже писал «Новый День», концерт исполнительницы 15 июля обошелся казне города в 1,25 млн плюс 1,109 млн рублей – гонорар музыкантам и организация концерта соответственно. Согласно райдеру IOWA, ее и ее команду надо было довезти до Екатеринбурга, забрать из аэропорта на «мерседесе», поселить в дорогом отеле, кормить в ресторане а-ля карт и оплатить массаж для солистки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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