Снова IOWA: в фан-зону Екатеринбурга второй раз привезут ту же певицу

В Екатеринбурге на закрытии фан-зоны в ЦПКиО, которое намечено на 15 июля, в день финального матча Чемпионата мира по футболу – 2018, пройдет концерт певицы IOWA. Наиболее известные из ее песен – это «Улыбайся» и «Маршрутка».

Как уже писал «Новый День», концерт молодой исполнительницы будет стоить казне города 1,25 млн плюс 1,109 млн рублей – гонорар музыкантам и организация концерта соответственно. Согласно райдеру IOWA, ее и ее команду надо будет довезти до Екатеринбурга, забрать из аэропорта на «мерседесе», поселить в дорогом отеле, кормить в ресторане а-ля карт и оплатить массаж для солистки.

Интересно, что спустя всего месяц та же самая певица вновь будет выступать там же. Правда, уже по другому поводу – это будет празднование Дня строителя. Как ранее сообщали «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, именно бывшая площадка фан-зоны ЧМ будет ключевой в этот день. Мероприятие намечено на 11 августа. «Песен про маршрутку много не бывает», – пошутила по этому поводу представитель организаторов Вера Белоус в своем фейсбуке.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

Родители родившегося мертвым ребенка взыскали с медиков 1 млн 800 тысяч рублей. / Бюджетный комитет заксо решил пенсионную задачу за пять минут. / Солянка по-иннопромовски: от роботов до платьев под китайскую «Рябинушку» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»