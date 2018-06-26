Дело о «ядовитом доме» на севере Урала прекращено. Молодую семью с младенцем могут признать наркоманами и отдать под суд

Появились новые подробности нашумевшей прошлой осенью истории о ядовитом доме в городе Ивделе. Тогда, напомним, молодая семья ‒ мужчина с супругой и ребенком ‒ получили квартиру в новостройке по программе обеспечения жильем сирот. Но через некоторое время все трое почувствовали себя плохо, и были госпитализированы. В их крови нашли бензол, который нередко является составной частью наркотиков. Историей заинтересовалась полиция, однако подключившийся к проверке Роспотребнадзор установил, что само помещение ядовито, а нахождение в нем из-за завышенной концентрации бензола может быть смертельно опасно для жильцов.

Спустя пару месяцев местный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Однако сейчас выяснилось, что расследование уголовного дела прекращено. Об этом рассказала общественница Екатерина Петрова. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В процессе расследования проводился целый комплекс экспертиз, по итогам которых установлено, что какой-либо опасности для проживающих в доме граждан нет, поскольку стройматериалы, которые использовались при возведении жилого дома, соответствуют необходимым нормам. Таким образом, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления, т.к. в ходе следствия полностью опровергнуты доводы потерпевших относительно источника их отравления», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

Теперь молодая семья, которая чуть не стала жертвой «ядовитого дома», сама попала во внимание правоохранителей. Еще прошлой осенью в отношении отца ‒ Алексея П. ‒ был выписан полицейский протокол об административном правонарушении. По результатам анализов крови, которые брали у него, его супруги и ребенка при госпитализации, и был составлен акт. Новые сведения ‒ в том числе, данные проверки квартиры Роспотребнадзором ‒ во внимание почему-то взяты не были. «Вчера должен был состояться суд по этому поводу, но пока отложили для ознакомления с материалами», ‒ сообщила Петрова.

По ее словам, Алексея проверяли минувшей осенью на наркотики в фонде ГБН, также он давал показания с полиграфом, и детектор лжи показал, что все его слова, ‒ правда. Тем не менее, и эти данные не были взяты в расчет, рассказала «Новому Дню» Екатерина Петрова.

Проводилась и дополнительная проверка Роспотребнадзора, однако она показала, что концентрация ядовитых веществ не превышена, в отличие от первой экспертизы, и именно этот анализ был взят во внимание уже следователями.

«Новый День» отправил запросы в управление Роспотребнадзора Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области. Так что информация будет дополнена.

Ивдель, Екатерина Норсеева

Ивдель. Другие новости 26.06.18

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