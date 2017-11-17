Молодая пара с 3-летним ребенком отравилась токсинами в доме, построенном для сирот. СКР начал проверку

На Среднем Урале молодая пара с трехлетним ребенком отравилась токсинами в квартире, которую глава семейства получил как сирота. Изначально супругов обвинили в наркомании, однако проверка показала, что в новом жилище превышена концентрация бензола. Следственный комитет по данному факту начал проверку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось в Ивделе. В сентябре супруги переехали в новую квартиру и вскоре почувствовали недомогание. Вскоре всех троих госпитализировали. В крови, в том числе у ребенка, нашли вещества, входящие в состав спайсов. После этого семьей заинтересовалась полиция. Молодая пара обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого обследовали квартиру и установили наличие в помещении завышенной концентрации бензола. Они заявили, что постоянное пребывание в такой ядовитой квартире может привести к смерти. Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратились также остальные жители дома, построенного для сирот.

По данному факту следственный отдел по городу Ивдель СК России по Свердловской области начал проверку. «Будут установлены все обстоятельства, при которых произошел инцидент, и ситуации будет дана объективная правовая оценка. В ходе проверочных мероприятий планируется истребовать и проанализировать необходимую документацию, касающуюся строительства дома, соблюдения при возведении здания необходимых норм, обеспечивающих охрану здоровья проживающих в жилье граждан. Для установления точной причины ухудшения состояния здоровья граждан и определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, будут проведены соответствующие экспертные исследования. По итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение», – сообщил сегодня РИА «Новый День» пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Ивдель, Свердловская область, служба новостей РИА «Новый День»

Ивдель, Свердловская область. Другие новости 17.11.17

Всех детей, попавших в ДТП под Ярославлем, выписали из больницы. / Водителя автобуса, перевозившего школьников из Екатеринбурга по Золотому кольцу, посмертно представили к награде. / Макаровский мост вновь закрывают – теперь на пять месяцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»