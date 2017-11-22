По факту заселения семьи сироты в ядовитый дом на Урале возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту заселения молодой пары с трехлетним ребенком в ядовитый дом, где семья отравилась токсинами. Об этом РИА «Новый День» сообщили в следственном отделе по городу Ивдель областного Следственного комитета. Процессуальное решение принято по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства, при которых произошел инцидент. Запрашивается и анализируется необходимая документация, касающаяся строительства дома, соблюдения норм, обеспечивающих охрану здоровья проживающих в жилье граждан. Для установления точной причины ухудшения состояния здоровья граждан и определения степени тяжести вреда, будут проведены соответствующие экспертные исследования», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в сентябре глава семейства, являющийся сиротой, вместе с супругой и трехлетним ребенком переехал в Ивделе в новую квартиру. Вскоре все члены семьи почувствовали недомогание, их госпитализировали. В крови, в том числе у ребенка, нашли вещества, входящие в состав спайсов. После этого семьей заинтересовалась полиция. Молодая пара обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого обследовали квартиру и установили наличие в помещении завышенной концентрации бензола. Они заявили, что постоянное пребывание в такой ядовитой квартире может привести к смерти. Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратились также остальные жители дома, построенного для сирот.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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