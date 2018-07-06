Роспотребнадзор объяснил, почему ядовитый дом в Ивделе перестали считать ядовитым

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области прояснило ситуацию в Ивделе, где некоторое время назад было закрыто уголовное дело о многоквартирном доме с ядовитыми стенами. Напомним, одну из квартир в здании на Механошина, 31, получила семья Алексея Пшеничникова ‒ ему жилье полагалось как сироте. Однако после новоселья он, его супруга и ребенок почувствовали себя плохо. Всех троих госпитализировали с отравлением.

Первоначально предполагалось, что Пшеничниковы отравились наркотиками, но результаты анализа показали, что они запрещенных веществ не употребляли. Зато проверка, проведенная местным отделением Роспотребнадзора показала, что причиной отравления могли стать стены квартиры, исторгающие ядовитые вещества. Концентрация бензола и этинилбензола (стирола) в воздухе при закрытых окнах и дверях существенно превышала предельно допустимые показатели. Исследования проводились 19 октября 2017 года.

После того как были получены результаты, следователи возбудили уголовное дело ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Однако весной этого года оно было прекращено. «В ходе следствия полностью опровергнуты доводы потерпевших относительно источника их отравления», ‒ сообщали ранее «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В свою очередь, сейчас в региональном управлении Роспотребнадзора объяснили, что же произошло с пробами воздуха в квартире Пшеничниковых. «В связи с выявлением неудовлетворительных результатов лабораторных исследований по показателям «бензол» и «этилбензол» для установления полного перечня загрязняющих веществ и их источника были проведены повторные лабораторные исследования с использованием более точных методов измерения. По их результатам превышения ПДК не выявлено», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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