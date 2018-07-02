Лексус и Вован отметили победу сборной России, позвонив в СБУ от имени Бабченко (АУДИО)

Знаменитые пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) по-своему отметили победу сборной России по футболу.
Сразу после матча Россия – Испания пранкеры позвонили главе СБУ Василию Грицаку от имени убитого и воскресшего журналиста Аркадия Бабченко и сообщили о нападении на журналиста в одном из баров Киева за просмотр и сочувствие сборной России по футболу.
Как слышно на записи, глава СБУ после сообщения об избиении спрашивает:
– А где наши ребята были?
– Их тоже, – горестно отвечает псевдоБабченко.
По сюжету розыгрыша, Бабченко говорит, что смотрел матч Россия – Испания, видимо, это не понравилось публике, и что он окружен журналистами, требующими комментариев.
– Ничего не говорите, и… знайте, что мы рядом, – успокаивает Грицак и называет Бабченко почему-то Костей.
«Скорее всего, это его кличка в СБУ, – считает Алексей Столяров. – Вообще, я матч смотрел в баре, все посетители переживали. Досмотрев матч и проиграв все ставки (по основному времени мы ж не выиграли), решил на Бабченко оторваться, заплевавшим весь твиттер своими высказываниям в адрес нашей сборной».
Екатеринбург, Таисья Юсупова
Екатеринбург. Другие новости 02.07.18
В конкурсе на должность главы Екатеринбурга примет участие журналист и велоактивист. / Семь партий собираются выдвинуть своих кандидатов в гордуму Екатеринбурга. / «Политика – дело партий, а не ваше»: Цуканов рассказал губернаторам, чем займется в УрФО (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»