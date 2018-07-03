В ЦПКиО поставят скамейки для тех, кто не попадет в фан-зону на матч Россия – Хорватия

В Екатеринбурге готовятся к показу матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу – 2018 между Россией и Хорватией. Он, напомним, начнется в субботу, 7 июля, в 23:00. Трансляция будет идти в фан-зоне в ЦПКиО, и организаторы ожидают очередной аншлаг. Фан-зона рассчитана на 17 тысяч человек, так что многие желающие посмотреть футбол в толпе, просто не могут попасть внутрь периметра. Решением могла бы стать трансляция матча на другом большом экране в парке, который установлен на центральной аллее ЦПКиО.

Однако, как пояснил «Новому Дню» директор парка Маяковского Роман Шадрин, это невозможно из-за требований безопасности. «К сожалению, мы не можем этого сделать, даже несмотря на то, что сам показ нам разрешен, т.к. он некоммерческий. По требованиям безопасности, если больше 500 человек, то мы обязаны подать уведомление, огородить территорию, поставить рамки металлоискателей, соблюсти все. И это упирается в астрономические суммы», ‒ пояснил собеседник агентства. По его словам, для тех, кто не попадет в фан-зону, дирекция парка поставит скамейки возле пруда ‒ оттуда открывается частичный обзор на экран. «Чтобы люди могли, не заходя на фан-зону, посмотреть матч. Обеспечим хотя бы сбоку обзором. Это еще 300-400 человек», ‒ сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

Шестой созыв гордумы Екатеринбурга завершил работу, разругавшись из-за помощников. / Полторы тонны яблок с екатеринбургского рынка смешали с землей. / 132 будущих металлурга получили дипломы об образовании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»