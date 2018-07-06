К «российскому» четвертьфиналу ЧМ в ЦПКиО поставят телевизоры

В ЦПКиО поставят телевизоры для тех, кто пришел посмотреть, как сыграет Россия в четвертьфинале, но не смог попасть в фан-зону. От второго большого экрана в парке отказались.

«Сегодня окончательно принял решение – выставим дополнительно на берегу парковского пруда 30 скамеек. Во всех летних верандах (кафе) будут установлены на улице телевизоры. Это будет выполнено уже завтра. Приношу извинения, на большом экране трансляции не будет (очень большие требования к обеспечению безопасности). Ждём всех в гости!" – написал на своей странице в фейсбуке директор парка Роман Шадрин. Он пояснил, что под большим экраном, на котором «трансляции не будет», имеется в виду дополнительный экран, который болельщики просили поставить на центральной площади парка. Со скамеек, как ранее комментировал Шадрин для РИА «Новый День», открывается частичный обзор на экран.

Фан-зона в Екатеринбурге, расположенная в ЦПКиО, вмещает 17 тысяч болельщиков, на матчи с участием российской сборной желающих оказывается больше, их просто не пускают. Завтра Россия впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, ее соперником стала сборная Хорватии.

Екатеринбург, служба информации

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