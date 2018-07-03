Теперь их восемь: в конкурсе на пост главы Екатеринбурга появился еще один бизнесмен

Для участия в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга подал документы восьмой претендент – 52-летний директор «Горнопромышленной финансовой компании Урала» Валерий Хаданович. Об этом РИА «Новый день» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров. Прием заявлений от желающих поучаствовать в отборе кандидатов на пост градоначальника продолжится по 6 июля.

Напомним, ранее в конкурсную комиссию сдали документы депутат Госдумы Андрей Альшевских, сотрудник Уральского горного университета Максим Котляров, юрист Лариса Ладушкина, руководитель городского союза малого и среднего бизнеса Сергей Зыков, журналист Антон Дербенев и замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Последний сегодня провел совещание с губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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