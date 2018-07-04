Екатеринбург засыпает тополиным пухом (ФОТО)

В Екатеринбурге начался сезон тополиного пуха. Он становится проблемой не только для аллергиков – МЧС уже предупредили о возможных пожарах.

С сегодняшнего утра многие районы города буквально покрываются белыми хлопьями. И это несмотря на то, что стараясь победить проблему, власти весной превратили аллеи в кладбище обрубков.

Это произошло в районе ЦПКиО, на Восточной, в дендропарке на Мира, на Уралмаше и в других районах города. С наступлением «тополиного сезона», который в этом году пришел несколько позже обычного, пух летит во всем городе – а деревья так и стоят без зелени и веток.

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили об опасности пожаров. «Надо помнить, что любая искра – и пух вспыхивает, как порох, в одночасье может благополучно добраться до любого здания и сооружения. Многие надеются, что после дождя пуха станет меньше. На самом деле вода только прибивает пух к земле, и, прогревшись на солнышке, он летает еще с большей силой», – полагают в ведомстве. Там рекомендуют прибираться в местах скопления пуха, следить, чтобы дети и подростки его не поджигали, не бросать окурки в пух, тщательно готовить территорию, если запланированы сварочные работы, установить на территории предприятий бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения.

Тополя высаживались в 80-х годах прошлого века, пару лет назад городу обещали, что тополиный пух, который доставляет немало проблем жителям Екатеринбурга, постепенно исчезнет с улиц города. Старые «пуховые» тополя убирали, заменяя их на яблони и липы.

Пух проникает и в помещения

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

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