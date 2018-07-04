Собираем и вывозим: в мэрии рассказали, как борются с тополиным пухом

Администрация города пытается победить тополиный пух мойкой дорог, а непобежденный пух собирают и вывозят за пределы мегаполиса.

«В городе осуществляется мойка проезжей части, а также работает вакуумная техника, которая выполняет роль «пылесоса», собирающего пух. Затем он вывозится из города», – прокомментировали в пресс-службе администрации города. Там пояснили, что пух вывозится вместе с пылью на полигоны.

Последние дни город практически засыпает «летним снегом». И это несмотря на то, что, стараясь решить проблему, власти весной превратили тополиные аллеи в ряды обрубков. В МЧС предупреждают об опасности пожаров и просят следить за подростками, которые поджигают пух.

Екатеринбург, служба информации

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