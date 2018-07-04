Еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стал городской активист и политолог Дмитрий Москвин

В конкурсе на должность главы Екатеринбурга к данному моменту участвуют 12 кандидатов: документы в конкурсную комиссию сдал политолог, разработчик авторских городских экскурсий и основатель «Комитета Городского пруда» Дмитрий Москвин. По его словам, он решил участвовать в конкурсе, чтобы вновь включить в городскую повестку тему возвращения прямых выборов мэра.

«Сегодня подал пакет документов в конкурсную комиссию Екатеринбургской городской думы, которая назначит городу мэра уже в конце июля. Шесть человек решат, кто достоин руководить 1,5-миллионным городом, – верх цинизма, конечно. Именно поэтому я считаю возможным ответить следующим образом: я выдвигаю свою кандидатуру на должность мэра», – написал Москвин на своей странице в фейсбуке.

В соцсети кандидат уже представил свою предвыборную программу. Помимо возвращения выборов, Москвин считает необходимым повысить статус Екатеринбурга до города федерального значения, обеспечить европейские экологические стандарты жизни, радикально обновить транспортный парк и заняться строительством паркингов.

«У екатеринбуржцев слишком мало возможностей участвовать в управлении городом. И почти не осталось каналов, через которые транслировать свои убеждения и озвучивать приоритеты. В сложившихся обстоятельствах использовать можно любые способы. Считаю, что конкурс по назначению главы Екатеринбурга следует использовать для формирования городской повестки силами самих горожан», – добавил Москвин.

Также в комиссию подал документы предприниматель Александр Чукавин. Напомним, прием заявлений от желающих принять участие в конкурсе продлится до вечера 6 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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