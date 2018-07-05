Жара и дожди: уральцев ждет тропическая неделя

В ближайшие дни на Урале будет жаркая погода. Сегодня, по информации Росгидрометцентра, температура воздуха поднимется до 28 градусов, завтра будет еще жарче ‒ до 29.

В субботу, воскресенье и понедельник столбики термометров также поднимутся до +27…+29 градусов. И только во вторник и среду на следующей неделе станет чуть прохладнее ‒ до +24…+25 градусов.

Жара при этом будет сопровождаться повышенной влажностью. Всю неделю, согласно данным синоптиков, будут идти дожди, а иногда грозы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.18

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