Екатеринбург плывет после очередного дождя

Екатеринбург, Июль 06 (Новый День, служба информации) –Жаркая, но дождливая погода установилась в Екатеринбурге. Как и обещали синоптики, ежедневно в городе гремят грозы с мощными ливнями. Исключением не стал и сегодняшний вечер.

После дождя улицы Екатеринбурга оказались затоплены водой, поскольку ливневая канализация либо отсутствует, либо не справляется с потоками. Например, на перекрестке улиц Малышева и Гагарина людям приходится вброд преодолевать водную преграду. Пешеходы с маленькими детьми вынуждены тащить на себе коляски. Некоторые снимают обувь.

Напомним, такая погода продержится минимум до середины следующей недели.

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