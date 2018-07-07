После ливня в Екатеринбурге на ремонтируемую дорогу вышел каток (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне прошел сильный ливень, город по традиции начал тонуть. А на одну из дорог, где идет ремонт, вышел каток.

О появлении дорожной техники на ремонтируемом участке рассказал корреспонденту РИА «Новый День» житель микрорайона ЖБИ. «Как только ливень закончился, я вышел из дома. На Новгородцевой идет ремонт, и там туда-сюда прямо по лужам ездил каток. Потом увидел, что я снимаю – и очень бодро чесанул в сторону «КОРа». Я не знал, что катки так быстро умеют», – описал очевидец.

«Новый День» уже рассказывал, как ремонтируют улицу Новгородцевой. Рабочие не заботятся о технике безопасности и распиливают блоки без пылезащиты и ограждений, микрорайон вынужден этим дышать. Установка поребриков вызывает очень большие вопросы – на половине участка их ставят с зазорами, под уклоном. Далее блоки будут давить друг на друга и разрушаться. А на участке улицы Высоцкого, которую отремонтировали около месяца назад, уже видны дефекты.

Накануне вечером в Екатеринбурге прошел очередной сильный ливень. Улицы оказались затоплены водой, поскольку ливневая канализация либо отсутствует, либо не справляется с потоками. Например, на перекрестке улиц Малышева и Гагарина людям пришлось вброд преодолевать водную преграду.

Екатеринбург, служба информации

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