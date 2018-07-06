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Пятница, 6 июля 2018, 13:21 мск

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Синоптики рассказали о вероятности ливня в Екатеринбурге во время матча Россия – Хорватия

Синоптики составили прогноз на выходные, в том числе и на ночь, когда Россия будет играть с Хорватией за выход в полуфинал. Болельщикам из Екатеринбурга повезло – ливни повториться не должны.

По данным сайта ФГБУ «Уральское УГМС», сегодня в Екатеринбурге снова ожидается дождь с грозой, грозы прогнозируются и на оба выходных дня. Но скорее всего, осадки будут днем, к 23 часам погода наладится. «С большой вероятностью к этому времени будет без осадков», – отметила главный уральский синоптик Галина Шепоренко.

Ночь будет теплая, пока резких изменений температуры в худшую сторону по ночам не ждут. Днем в субботу прогнозируют жару до +27…+29 градусов, в воскресенье будет на пару градусов прохладнее.

Последние два дня в Екатеринбурге к вечеру начинаются ливни. После прошедшего накануне дождя город оказался затоплен, очевидцы говорят, что возле гостиницы «Исеть» люди переходили улицу Луначарского по колено в воде, оказались затоплены несколько торговых центров, магазины, попадали деревья, автомобилисты до сих пор продолжают искать уплывшие номера.

Екатеринбург, служба информации

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