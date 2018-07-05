«Пока обращений от пострадавших уральцев нет» – ситуацию с «Натали турс» обсудят на совещании туроператоров

Общее количество уральских клиентов туроператора «Натали турс», объявившего накануне об аннулировании подтвержденных туров, составляет несколько сотен человек. Но пока в Уральскую ассоциацию туризма не поступало жалоб о сорванном отдыхе.

Как сообщил РИА «Новый День» исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев, количество туристов «Натали турс» составляет примерно 10-12% от общего потока в Уральском регионе: «По количеству реализованных путевок туроператора мне говорить сложно. Потому что часть их приобретается через московский офис, часть через офис в Екатеринбурге. Если общий объем, который называет туроператор, где-то 20 тысяч, то нужно исходить из этой пропорции. Но данные по путевкам очень противоречивые, и «Натали турс» их постоянно меняет».

По информации пресс-службы Российского союза туриндустрии, клиенты «Натали турс» столкнулись с неоплаченными отелями не только в Турции и Испании, где у компании возникли сложности с партнерами, но и в Греции, Италии, Таиланде и Кипре. Но пострадавших туристов из Свердловской области пока нет – по крайней мере, такие жалобы в УАТ не поступали.

«Конечно, любая негативная информация, связанная с туркомпанией, сказывается на доверии клиентов. Но могу сказать, что это кратковременное воздействие, и через пару недель динамика продаж туров обычно восстанавливается. Принципиально важно, как будет дальше развиваться ситуация с «Натали турс», поскольку компания не объявила о банкротстве и приостановлении деятельности. Из негативных моментов хочу отметить, что сейчас появились разного рода псевдоэксперты, которые дают абсурдные рекомендации. Начиная с того, что вот посмотрите, как опасно отдыхать за границей, надо оставаться в России – я сам сторонник развития внутреннего туризма, но не с такой аргументацией. И заканчивая призывами бронировать туры самостоятельно, минуя турагенства. На мой взгляд, это еще большая глупость, потому что в большинстве случаев сайты бронирования создают сами компании туроператоров, но там не срабатывают механизмы защиты финансовых и других гарантий, которые есть у туроператоров. Все это ни к чему в разгар сезона и период проведения ЧМ в России», – отметил Мальцев.

По словам собеседника агентства, сотрудники туротрасли планируют завтра вечером провести совещание, чтобы оценить степень влияния ситуации с «Натали турс» на продажу туров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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