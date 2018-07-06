Семь тысяч бегунов пробегут марафон в Екатеринбурге: график перекрытия дорог

В Екатеринбурге в августе пройдет традиционный забег «Европа-Азия». В этом году ожидается участие 7 тысяч человек. В администрации города рассказали, как будут перекрывать дороги.

Дистанции для бегунов будут такие же, как в прошлом году: 3, 10, 21 и 42 километра. Стартуют бегуны от площади 1905 года. Через каждые пять километров марафонцев будут ждать пункты с питанием и водой. Ожидается, что в нынешнем году в нем примет участие порядка 7 тысяч участников. Для сравнения – в 2017 году на старт вышло 5 тысяч 300 любителей бега.

Ради марафона движение на Пермском тракте будет закрыто с 7 утра до 14:00 – с 343 по 345 км (обратное направление). Будет перекрыто движение:

– с 00:00 до 18:00 по проспекту Ленина, от переулка Банковского до улицы 8 Марта;

– с 07:00 до 15:00 по проспекту Ленина (от Репина до переулка Банковского), по Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), по четной стороне улицы Металлургов (от автодороги Пермь – Екатеринбург до Репина);

– с 07:00 до 10:00 по проспекту Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), по площади Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), по 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).

Кроме того, парковку на площади 1905 года закроют с полуночи 4 августа до полуночи 6 августа.

Екатеринбург, служба информации

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