Бюджет Екатеринбурга потратит почти миллион на марафон «Европа-Азия»

Администрация Екатеринбурга потратит около миллиона рублей на организацию марафона «Европа-Азия». За бюджетный счет для спортсменов поставят туалеты, охранников и сцену.

МАУ «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий города Екатеринбурга» сегодня объявило запрос котировок на организацию марафона. Платить за это будут из бюджета, максимум 900 тысяч рублей. Заявки принимаются всего 4 дня, два из которых выпадают на выходные – уже в понедельник прием заявок закончится.

Подрядчик, согласно техзаданию, должен будет в день забега, 5 августа, с 06:00 до 19:00 поставить 30 охранников, которые будут следить за порядком. На стартовой площадке для спортсменов установят 30 туалетов. Во время проведения марафона нужно установить сцену, привезти звукоаппаратуру, поставить светодиодный экран размерами 5,8 м х 3,3 м, ограничительные заборы. По заказу администрации будет собираться арка на старте – шириной минимум 12 метров, высотой 5 метров.

Марафон «Европа-Азия» проводится в Екатеринбурге в четвертый раз. Судя по сайту госзакупок, только в первый год власти не тратили на него бюджетные средства. Для спортсменов участие в марафоне платное. Как указано на сайте организаторов, регистрация на старт в 42,2 км обойдется в 1900 рублей, самый дешевый забег – детский, 800 рублей.

Дистанции для бегунов будут такие же, как в прошлом году: 3, 10, 21 и 42 километра. Стартуют бегуны от площади 1905 года. Через каждые пять километров марафонцев будут ждать пункты с питанием и водой. Ожидается, что в нынешнем году в нем примет участие порядка 7 тысяч человек. Для сравнения – в 2017 году на старт вышло 5 тысяч 300 любителей бега. Ради проведения марафона будет перекрываться движение на Пермском тракте и в Екатеринбурге по маршруту забега.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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