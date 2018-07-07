Жена екатеринбургского бизнесмена рассказала, как дождалась алиментов от бывшего мужа на сумму 1,3 млн рублей

Житель Екатеринбурга выплатил алименты в 1,3 миллиона рублей, чтобы эмигрировать в Израиль. Мать его ребенка рассказала, как смогла получить деньги.

О том, как алиментщику пришлось за сутки выплатить сумму более миллиона, РИА «Новый День» уже рассказывало. Он собрался переезжать в Израиль, об этом узнали приставы и закрыли ему выезд из страны до погашения долга. Мужчина 13 лет не платил ребенку, не был официально трудоустроен, не состоял на учете центра занятости, не имел в собственности имущества и скрывал доходы. Но желание поселиться в стране обетованной оказалось слишком сильным – уже на следующий день он выплатил всю сумму долга и предоставил квитанцию об оплате приставам.

Эту историю «женским взглядом» на своей странице в Фейсбуке рассказала мать его ребенка Мария Морозова-Никонова.

«Побывала немного раз в алиментных очередях, бедные женщины , мне их действительно жаль! Уж прими ты свою судьбу, начни жить своей жизнью! Но нет, главное это насолить, доказать, заставить платить и любить ребёнка и желательно себя! Чтобы мучился и помнил! Невольно Послушав массу истории, поняла что жизнь они свою теряют, молодость, время, возможность построить семейное счастье... потому что папы из принципа не платят, когда с ними ведется открытая война, где ему доказывают, что он Козел!

[...]

И вот по неожиданному стечению обстоятельств, пришла и награда! Хотя я это назвала бы- божий промысел! Насчитали алиментов за 13 лет. Как ни странно, но судебные приставы работают слаженно и оперативно! По крайней мере в отношении меня! Хотя «коллеги» по скамейке советовали, подать на пени, на пользование чужими деньгами, они слышали, что за это время сумма может вырасти в 10 раз!!!", – описала женщина.

Полностью ее рассказ можно прочитать на ее странице, он находится в открытом доступе.

Судя по записям в соцсети, у женщины новый брак – с бизнесменом Сергеем Никоновым. Год назад она публиковала фото из ресторана «Троекуров» в свадебном платье.

Екатеринбург, служба информации

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