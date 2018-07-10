Горит машинное масло, площадь пожара – 800 квадратов: подробности ЧП на Эльмаше (ФОТО)

Появились новые подробности пожара в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в складском комплексе на Эльмаше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в здании горящего склада хранятся емкости с моторным маслом. «Большая горючая загрузка способствует интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению», – отмечают пожарные. Здание склада полностью охвачено огнем. Внутрь здания огнеборцы не заходят из соображений безопасности, тушение пожара ведется снаружи с помощью пены. Площадь пожара составляет 800 кв. м. На расстоянии 20 м от него находятся другие склады.

В районе пожара специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части контролируют состояние воздуха. Превышение ПДК вредных веществ пока, как ни странно, не зафиксировано.

Информации о пострадавших, к счастью, нет. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 07:27. На месте работают 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава.

Екатеринбург, служба информации

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