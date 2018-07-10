На Эльмаше полыхает склад: съехались 20 пожарных машин (ФОТО)

Крупный пожар разгорелся сегодня на севере Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС, загорелся одноэтажный склад на улице Совхозной. Площадь пожара пока уточняется, также выясняется, что именно находилось в полыхающем помещении. На месте ЧП работают уже 20 единиц спецтехники, 60 человек личного состава.

Высокие клубы черного дыма заметили многие екатеринбуржцы в разных концах города, которые делятся фотографиями в соцсетях. Пользователи пишут, что дым видно даже с территории «Экспо», где в эти дни проходит Иннопром.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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