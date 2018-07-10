Пожар на складе на Эльмаше потушен. Борьба с огнем длилась три часа (ФОТО)

Открытое горение на складе на улице Совхозной в Екатеринбурге ликвидировано.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сейчас на месте пожара проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Для бесперебойной подачи воды были проложены 4 магистральные линии от пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 200, 320 и 800 метров от места пожара. Кроме того, воду брали из пожарного водоема, расположенного на территории объекта. Всего в тушении пожара были задействованы 19 единиц пожарной и специальной техники, более 70 пожарных. Борьба с огнем заняла три часа. Отметим, что на третий час горения в Екатеринбурге пошел сильный дождь.

Специалисты МЧС продолжают контролировать состояние воздуха в районе пожара.

Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели.

Напомним, на складе хранились моторные масла. Площадь пожара составила 800 кв. м. Черный дым был виден практически со всех концов Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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