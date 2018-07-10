В Свердловской области изменят схему одномандатных округов по выборам в заксо

Комитет по законодательству свердловского заксобрания только что одобрил в трёх чтениях законопроект об изменении схемы одномандатных округов по выборам депутатов заксобрания.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, председатель комитета Владимир Никитин заявил, что поправки носят «чисто технический» характер. По его словам, за прошедшие со дня последних выборов годы с карты области исчезло несколько деревень и посёлков, но они по-прежнему числятся в составе округов. Кроме того, некоторые названия населённых пунктов в разных документах указаны немного по-разному – например, с буквами е и ё .

«Считаю, что надо это сделать сейчас, а не перед выборами, чтобы люди не говорили, что мы опять что-то перекраиваем», – заявил он. Сами границы, по его словам, останутся неизменными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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